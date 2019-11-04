Harekat merkezine sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaret sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti. Ziyaret sırasında tören kıtasını denetleyen Erdoğan, daha sonra Harekat Merkezi'ne geçerek harita üzerinde yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, bölgedeki komutanlıklarda görev yapan askerlerle de video konferans yöntemi ile görüşerek bilgi aldı.



Milli Savunma Bakanı Akar, Başkan Erdoğan'a bilgi verdi.



BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN 17'NCİ YIL PAYLAŞIMI: "MİLLETE HİZMETTE 17 YILI GERİDE BIRAKTIK"



BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelmesinin 17'nci yıldönümü dolayısı ile sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Her şey Türkiye için" diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti" ifadelerine yer verdi.



OMAR'IN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da, PKK/YPG'li teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Suriyeli bebek Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştü.

BAKAN ALBAYRAK DA PAYLAŞIM YAPTI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da twitter'dan paylaştığı mesajda, "3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğu, bu kutlu dava, 2023'e, 2053'e, 2071'e kavuşsun. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.