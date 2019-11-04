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Haberler > Gündem > YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

/'nın silah depolarında 'nin bulundu

YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

04.11.2019, 10:48

'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan /'ya ait büyük silah deposunda 'nin da bulundu.

'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan /'ya ait büyük silah deposunda 'nin da bulundu.

'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Suriye Milli Ordusu'nun () arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

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