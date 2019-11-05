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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

05.11.2019, 13:40

Başkan , kapsamında şehit olan ve 'de eğitimde rahatsızlanarak şehit düşen 'nın ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Suat Topçu, Mehmet Yaralı ile güvenlik korucusu Nusret Yalçın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, İzmir'de eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı ve Van'da silah kazası sonucu şehit olan güvenlik korucusu Nusret Yalçın'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

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