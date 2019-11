CHP’de kavganın fitili İzmir'den ateşlendi

CHP İzmir’de ilçe ve il kongre süreci örgütü şimdiden 3’e böldü. Liste savaşlarının erken başladığı partide Soyer’e yakın ekip ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan taraftarları yaptıkları açıklamalarla birbirine girmiş durumda. Bunlar dışında bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kocaoğlu’nun başı çektiği ekip bulunuyor

CHP İzmir'de ilçe ve il kongre süreci devam ederken tansiyon da giderek yükseliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en son yaptığı "İlla tek aday olacak diye bir kural yok ama kavga asla. Kim kavga ederse o partiden ayrılmak zorundadır. Biz onu partide tutmayız" açıklamasına rağmen İzmir'de üst üste gelen açıklamalarla savaş başladı.



TAM BİR KUTUPLAŞMA



CHP İzmir Örgütü şu an 3'e ayrılmış durumda. Bir yanda mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'i destekleyen Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Milletvekili Ednan Arslan'ın yer aldığı cephe var. Karşıda ise Yücel'in adaylığına karşı çıkan ve Devrim Barış Çelik'i sahaya sürmek isteyen bir yapı bulunuyor. Bu yapıda da başı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, Soyer'in Başkanvekili Mustafa Özuslu ve Milletvekili Murat Bakan bulunuyor. İki taraf arasında tam bir kutuplaşma oluşurken İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ekip arkadaşı Alaattin Yüksel'in oluşturmak istediği belirtilen 3. bir cephe daha var.



MAVİ LİSTE HAREKETİ



Soyer'e yakın siyaset yapan ekip hem il hem de ilçelerde rengini 'mavi' olarak belirledi. İlk olarak Karşıyaka ve Balçova'da cepheler netleşti. Mevcut ilçe yönetimlerine karşı muhalefet bayrağını açan partililer mavi listelerde yer aldı. Son gelişme ile il genelinde bir muhalif hareket başladı. Karşıyaka'da muhaliflerin toplandığı mavi liste yazılı açıklama yaparak Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı överken, Tuncay Özkan'ın ekibinde yer alan İlçe Başkanı Yıldırım'ı sert sözlerle eleştirdi. Bildiride, "Uğur Yıldırım, geçen kongrede 'Burada beni oyluyorsunuz' diyen bir belediye başkanının açık desteği ile seçilmiştir. Geçen 2 dönemde sayın İlçe Başkanı hiç bir şekilde demokratik yönetim göstermemiş, keyfi, tutarsız ve aşağılayıcı davranışları örgüt üyeleri arasında kırgınlık yaratmıştır. İlçe başkanı şu anda taraftır ve beyaz listelerin seçilmesini istemektedir" denildi. Bunun üzerine Yıldırım da muhaliflerine yanıt vererek, "Karşıyaka'da kamu gücünün yanında kümelenen şahsi menfaat odaklarına örgütü dizayn ettirmeyeceğiz. Bundan yaklaşık 5 ay önce ilçe yönetimini düşürmeye dönük hareketin ve daha sonra kadın ve gençlik kollarını düşüren zihniyetin sadece Karşıyaka ile ilgisinin olmadığını görmekteyiz" dedi.



'KEŞKE KAPILAR SEÇİMDE ÇALINSAYDI'



PARTIDE kongre süreci nedeniyle yaşanan hareketliliğe İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan çok konuşulacak bir değerlendirme geldi. Kılıç, "Keşke şu an gözlemlediğimiz kapı kapı giderek üye arama ve ikna çalışmaları yerel ve genel seçimlerde de girilmedik mahalle, girilmedik hane kalmayacak şekilde yapılsaydı" diye konuştu.



KONAK İLÇE BAŞKANI'NDAN AĞIR SUÇLAMA



Tuncay Özkan'ın ekibinde yer alan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Soyer'e yakın siyaset yapan isimlerin destek verdiği mavi liste hareketine tepki gösterdi. Gruşçu, "Genç ve kadınları yükselme basamağı olarak gören, bireysel menfaatleri uğruna ilkelerimizi mundar edenler partimizde kutuplaşma ve ayrışma sürecinin de kurdelesini kesmiş görünüyorlar" dedi.



ÇİĞLİ'DE 10 KASIM TARTIŞMASI



CHP Çiğli'deki 26 mahalleden 20'sinde mahalle delege seçimlerinin 10 Kasım'da yapılacak olması krize neden oldu. Bu durum başta ilçe yönetimine muhalif partililer olmak üzere tepki çekerken, sosyal medyada "Atamızın kemiklerini sızlatmak için mi yapılıyor?" yorumları yapıldı.



BORNOVA'DA KRİZ



CHP Bornova'da da seçim tarihleri yönetim kurulu ile Başkan Asım Güven arasında krize neden oldu. İlçe yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihler Başkan Güven tarafından değiştirildi. Bunun üzerine ilçe yöneticileri durumu il başkanlığına bildirirken, konunun il toplantısında karara bağlanması bekleniyor.