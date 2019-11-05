FETÖ’nün medya yapılanmasına tahliye

FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin daha önce 'darbeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ı da adli kontrol şartıyla tahliye etti.