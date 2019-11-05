  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > FETÖ’nün medya yapılanmasına tahliye

’nün medya yapılanmasına tahliye

FETÖ’nün medya yapılanmasına tahliye
Giriş Tarihi: 5.11.2019

'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'suçundan yargılanan 'a 10 yıl 6 ay ve 'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık 'ın beraatine hükmedildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin daha önce 'darbeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ı da adli kontrol şartıyla tahliye etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ’nün medya yapılanmasına tahliye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN