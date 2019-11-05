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ile ikinci ortak devriye bugün yapılacak

Rusya ile ikinci ortak devriye bugün yapılacak

05.11.2019, 11:08

'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ikinci ortak kara devriyesi bugün yapılacak.

Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini geçtiğimiz cuma günü yaptı. Bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edildi. Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik temaslar da sürüyor. Ankara'ya gelen ikinci Rus heyet ile gerçekleşen görüşmelerde ortak devriyeye ilişkin bilgiler değerlendirildi.

Türk ve Rus birlikleri 10 kilometre derinliğe indi. Devriye, toplam 87 kilometre mesafe katedilerek 4 saatte tamamlandı. 8 zırhlı aracın katıldığı devriyeye İHA da eşlik etti. Teröristlerin bölgeden çekilip çekilmediği, karadan ve havadan kontrol edildi. Devriye alanı dışında bulunan 20 kilometre derinlikteki saha ise, Türk istihbaratının takibinde.

İKİNCİ ORTAK DEVRİYE BUGÜN

Türkiye ile Rusya arasındaki ortak devriyenin ikincisinin bugün yapılması planlanıyor.

Bu konudaki açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kabine toplantısı sürerken soruları yanıtlayan Kalın, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ortak devriyenin başarı ile gerçekleştiğini söyledi. İkinci ortak devriyenin ise bugün yapılmasının planlandığını açıkladı.

Kalın, Rusya ile yapılan ilk ortak devriyenin sonuçlarını paylaştı. "Herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı" dedi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör koridoruna ciddi bir darbe vurulduğunu belirten Kalın, "Teyakkuz halimiz devam etmektedir" diye konuştu.

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