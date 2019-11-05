  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > YPG’nin terör ininden ABD silahları çıktı

’nin terör ininden silahları çıktı

YPG’nin terör ininden ABD silahları çıktı
Giriş Tarihi: 5.11.2019

’nin terör örgütlerine verdiği TIR’lar dolusu silah ve mühimmatın bir bölümü Rasulayn’daki deposundan çıktı. unsurlarının ortaya çıkardığı silah deposunda, 60 sandık dolusu ABD malı mermisi ele geçirildi.

Suriye'deki terör örgütlerine yaptığı TIR'lar dolusu silah ve mühimmat yardımıyla dikkat çeken ABD'ye ait silahlar bu kez Rasulayn'daki YPG deposundan çıktı. Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn'da TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun arama faaliyetleri devam ediyor. SMO unsurları ilçede teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. Depoda, üzerinde İngilizce teknik bilgiler bulunan çok sayıda sandık yer alıyor. ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer havan topu mermisi bulunuyor. 120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

UÇAK SAVAR MÜHİMMATI

19 Ekim'de de Rasulayn'ın güneyindeki M4 karayolunda YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposunda Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı bulunmuştu. Sandıkların üzerinde ABD'nin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresine ait "GSA" logoları görülmüştü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

YPG’nin terör ininden ABD silahları çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN