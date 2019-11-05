YPG’nin terör ininden ABD silahları çıktı

ABD’nin terör örgütlerine verdiği TIR’lar dolusu silah ve mühimmatın bir bölümü Rasulayn’daki YPG deposundan çıktı. SMO unsurlarının ortaya çıkardığı silah deposunda, 60 sandık dolusu ABD malı havan topu mermisi ele geçirildi.

Suriye'deki terör örgütlerine yaptığı TIR'lar dolusu silah ve mühimmat yardımıyla dikkat çeken ABD'ye ait silahlar bu kez Rasulayn'daki YPG deposundan çıktı. Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn'da TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun arama faaliyetleri devam ediyor. SMO unsurları ilçede teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. Depoda, üzerinde İngilizce teknik bilgiler bulunan çok sayıda sandık yer alıyor. ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer havan topu mermisi bulunuyor. 120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

UÇAK SAVAR MÜHİMMATI



19 Ekim'de de Rasulayn'ın güneyindeki M4 karayolunda YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposunda Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı bulunmuştu. Sandıkların üzerinde ABD'nin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresine ait "GSA" logoları görülmüştü.