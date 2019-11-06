Bağdadi’nin ablası Azez’de yakalandı

ABD operasyonuyla Suriye’de öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin ablası Resmiye Avvad, Azez’de yakalandı. İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin düzenlediği operasyonda ele geçirilen Avvad’ın sorgulandığını duyurdu.

Suriye'de öldürülen terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Resmiye Avvad (65) Azez'de gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEAŞ lideri Bağdadi'nin ablası olduğu belirlenen Resmiye Avvad, eşi Abbas Hammud ile gelini ve 5 çocuğu önceki gün akşam gözaltına alındı. Avvad ile diğer 7 kişinin Azez'de sorgulandığı belirtildi.



ALTUN DOĞRULADI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin düzenlediği operasyonla Resmiye Avvad'ın yakalandığını doğruladı. Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapılmakta. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez" ifadelerine yer verdi. Yabancı basında da, sorgulanan Resmiye Avvad'ın önemli bilgilere sahip olduğu kaydedildi.