Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili flaş açıklama

Başkan Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, "Alacağı karar ne olursa olsun saygımız var, yanındayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gidip gitmeyeceği konuşulurken MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın yanındayız desteğimiz tamdır. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

"YANINDAYIZ, DESTEĞİMİZ TAMDIR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir" diye belirten Bahçeli, "Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır." dedi.

MHP Genel Merkezi'nde bir grup gazeteciyle sohbet eden Bahçeli, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmeyeceği konusu gündemde. Bazı köşe yazarları da mesela Deniz Zeyrek ve Güneri Civaoğlu, sizin bu ziyarete itiraz ettiğinizi, olumsuz baktığınızı yazdılar. Konuyla ilgili görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Bahçeli, Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmeyeceği konusundaki tartışmaları ve fikri münakaşaları yakından izlediğini belirtti.

Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmemesi konusunda imada dahi bulunmadığının altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Öncelikle ve önemle ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Hassasiyet düzeyi bir hayli fazla olan bu meseleyle ilgili ülkemizin elini zayıflatmaktan azami derecede ve kesinlikle kaçınırız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar yaptığı gibi gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendirecek, telefon diplomasisiyle bir kanaate ulaşacak, hitamında ABD'ye gidip gitmemeye karar verecektir."

Bahçeli, bulanık suda balık avlama merakı olanların ne söylediğinin, niyet okuma hevesi taşıyanların neyi anlattığının ilgi sahaları dışında olduğunu vurguladı.

"KAMUOYU OLUŞTURMANIN MI YARIŞINDALAR"

"Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır." ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Polemikle duygulara teslim olarak, öfke ve ön yargıların çekim alanına kapılarak, bir adım sonrasını hesap etmeden, devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez, dış politika icra edilemez. Herkes görüş ve yaklaşımında hürdür. Fakat bizim tarafı olmadığımız, ağzımızdan çıkmayan bir görüşü varmış gibi servis etmek objektif, sorumlu ve ahlaklı basın anlayışıyla bağdaşmaz. Sayın Zeyrek, Sayın Civaoğlu 'ABD ziyaretine olumsuz baktığımı' nereden çıkarıyorlar? Boşa sallayıp dolu tutmanın mı arayışındalar? Yoksa kamuoyu mu oluşturmanın yarışındalar? Bu kapsamda şahsımla ilgili söz ve yorumlar asılsızdır. Anlaşılan Trump'ın gizli taşeronları ve gizli kalemşorları devrededir. Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye'nin milli tez ve politikalarını yeri ve zamanı geldiğinde muhataplarına anlatmasının neresi mahsurludur?"

Bahçeli, gazeteciliğin, spekülasyonla yalan ve yanlış değerlendirmelerle yapılamayacağının altını çizerek, "CHP Genel Başkanının 'mektup taşıyıcılık' diye hırpalayıp tahrip etmeye heves ve cüret ettiği sürecin, ülkemizin lehine gelişmesi konusunda hükümetin sağduyulu ve milli duruşa müzahir hareket edeceğinden şüphem yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"KARARINA SAYGIMIZ VARDIR"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin güvenlik boyutu olduğu kadar siyasi ve diplomatik boyutlarının da olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Devletlerin dost ve düşmanı değil çıkarları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun saygımız vardır, yanında duracağımız açıktır. Sayın Civaoğlu'nun, Sayın Zeyrek'in ve bunlara benzer sözde fikir ve kalem sahiplerinin yönlendirmelerine ve istikamet çizme gayretkeşliklerine kapalı olduğumuz iyi bilinmelidir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin beka ve haysiyet mücadelesini anlamakta zorluk çekebilirler ancak biz iliklerimize kadar biliyor ve sahipleniyoruz. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Bizim duruşumuz budur. Kararımız budur. Amacımız da bu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir."