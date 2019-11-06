  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Tel Abyad'da teröristlere ait mühimmat imha edildi

'da teröristlere ait mühimmat imha edildi

Tel Abyad'da teröristlere ait mühimmat imha edildi

06.11.2019, 09:08

'da, /’li teröristlerce yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, timleri tarafından imha edildi.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde güvenliğin sağlanması için arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı bulundu.


Mühimmatlar, Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tel Abyad'da teröristlere ait mühimmat imha edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN