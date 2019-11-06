Tel Abyad'da teröristlere ait mühimmat imha edildi

Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS timleri tarafından imha edildi.
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde güvenliğin sağlanması için arama-tarama faaliyetleri sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı bulundu.
Mühimmatlar, Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildi.
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