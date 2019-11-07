4 kardeşin korkunç ölümü

İstanbul'un Fatih ilçesinde kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. İçeri giren ekipler, kardeş oldukları öğrenilen Cüneyt Yetişkin (48), Oya Yetişkin (54), Kamuran Yetişkin (60) ve Yaşar Yetişkin'in (56) cansız bedenleriyle karşılaştı

İstanbul'un Fatih ilçesinde kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. İçeri giren ekipler, kardeş oldukları öğrenilen Cüneyt Yetişkin (48), Oya Yetişkin (54), Kamuran Yetişkin (60) ve Yaşar Yetişkin'in (56) cansız bedenleriyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



YÜKLÜ BORÇ İDDİASI



ÖN otopside kardeşlerin siyanür içtiği ortaya çıktı. Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i Oya Yetişkin'in iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin'i ise mahalle bakkalı teşhis etti. Cüneyt Yetişkin'in kuryelik yaptığı, Kamuran Yetişkin'in obezite, Yaşar Yetişkin'in ise sara hastası olduğu öğrenildi.