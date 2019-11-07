  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > 4 kardeşin korkunç ölümü

4 kardeşin korkunç ölümü

4 kardeşin korkunç ölümü
Giriş Tarihi: 7.11.2019

İstanbul'un Fatih ilçesinde kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. İçeri giren ekipler, kardeş oldukları öğrenilen (48), (54), (60) ve 'in (56) cansız bedenleriyle karşılaştı

İstanbul'un Fatih ilçesinde kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. İçeri giren ekipler, kardeş oldukları öğrenilen Cüneyt Yetişkin (48), Oya Yetişkin (54), Kamuran Yetişkin (60) ve Yaşar Yetişkin'in (56) cansız bedenleriyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YÜKLÜ BORÇ İDDİASI

ÖN otopside kardeşlerin siyanür içtiği ortaya çıktı. Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i Oya Yetişkin'in iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin'i ise mahalle bakkalı teşhis etti. Cüneyt Yetişkin'in kuryelik yaptığı, Kamuran Yetişkin'in obezite, Yaşar Yetişkin'in ise sara hastası olduğu öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4 kardeşin korkunç ölümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN