Bağdadi’nin eşi de yakalandı

Başkan Erdoğan, “DEAŞ elebaşı Bağdadi kendini imha etti. ABD bununla ilgili iletişim kampanyası başlattı. İlk defa burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini de Suriye tarafında yakaladık” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Türkıye'de ilahiyat ve imam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasının sebebini bugün hepimiz çok acı bir tebessümle hatırlıyoruz. Az önce bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini bilen

ellerinizde yetişecek. Bunu başardığımız takdirde çarşıda, sokakta, pazarda tinerci Allah'ın izniyle görmeyiz. İlahiyat camiasına büyük görev düşüyor. Her bir ilahiyatçımız bilgisiyle, duruşuyla, samimiyetiyle, ahlakıyla, ibadetiyle örnek olmak mecburiyetinde.



BÜTÜN ENGELLER KALKTI



İşte tek parti döneminde milletimiz ile inancı arasındaki irtibat neredeyse cenaze yıkama seviyesine düşürülmek istenmiştir. Bize de imam hatip okulunda, bir İngilizce hocam vardı dedi ki, "Siz buraya cenaze yıkamak için mi geldiniz?' Bizim sınıflarımızda o zaman evli olan abilerimiz vardı. Bir gün bir tanesi çıktı, 'Öğretmenim ben bu ülkeye en ideal hizmeti nasıl verebilirim? Onun için imam hatibi seçtim' dedi. Bizim içimizden doktor da, mühendis de hakim de, cumhurbaşkanı da çıktı. Ben sizlere sesleniyorum. Fen fakültesi mezununun hangi şansı varsa, şimdi katsayı yok bütün engeller kalktı. İmam hatiplinin de aynı şansı var.



YEDİ DÜVEL SALDIRIYOR



Türkiye yeniden İslam coğrafyasının umudu haline gelmişse, bunda hep birlikte verdiğimiz mücadelenin katkısı var. Bizim de çektiğimiz sıkıntılar var. Yedi düvel saldırıyor. Onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğumuz gibi sünepe durumuna geçemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz, dikleşmeden de yolumuza devam etmeye mecburuz.



BAĞDADİ'NİN HANIMINI YAKALADIK



DEAŞ elebaşı Bağdadi kendini imha etti. ABD bununla ilgili iletişim kampanyası başlattı. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık. İslam insanlığın yegane kurtuluş reçetesi olarak varlığını sürdürüyor. Çünkü İslam barış dinidir. Müslüman barış için çalışan kişidir. İslam'ı bu hali ile hayatımızın merkezine yerleştirmeden hiçbir meseleyi çözemeyiz.



KİMSE 'İSLAMİ TERÖR' İFADESİNİ KULLANAMAZ



Müslümandan asla terörist olamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Terörist masumların kanını döken kişidir. Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan İslami terör ifadesini kullanan batının önce aynaya bakması lazım. Şu an batıda teröristler cirit atıyor. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ orada... Kimse İslami terör ifadesini kullanamaz. İslamın adını kullanarak terör faaliyeti sürenlerin altını kazıyın altından hep İslam düşmanları çıkacaktır" dedi.