Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gidiyor. Başkan Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekâtı Türkiye'nin gerçek dostlarını görmesi açısından önemli olmuştur. Tüm dost ülkelere teşekkürlerimi sunmak isterim." dedi. Erdoğan ayrıca, "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gidiyor. Başkan Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik işbirliğine yönelik adımların ilerletilmesine ilişkin konuları değerlendireceğiz.

Macaristan ile yakın işbirliğimiz var. İlişkilerimizin geliştirilmesi konusu üzerinde duracağız.

Barış pınarı Harekatı ülkemizin gerçek dostlarını görme fırsatı vermiştir. Tüm dost ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri hayırla yad edeceğiz.

Teröristlerin hamiliğini yapanları da unutmayacağız.

Ülkemiz barış pınarı harekatı ile 8 yıllık planları sadece 8 günde paramparça etmiştir.

Türkiye ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu başarısı vardır.



'UEFA'NIN HAKSIZ VE SİYASİ TAVRINI REDDEDİYORUZ'

Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştirile hatta dişilin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Dünyanın değişik yerlerinde bu selamla alakalı devreye soktuğunuz bir işlem yoktur.

Türkiye'nin sporcuları söz konusu olunca durum değişiyor.

SORU CEVAP

TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Muhalefette ben başından itibaren ben Sayın Bahçeli'nin duruşunu attığımız adımlara verdiği desteği şükranla yad etmek durumundayım. Çünkü gün bir ve beraber olma dayanışma günüdür.

ABD seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı değerlendirelim. Bu konularla ilgili çok geniş kapsamlı bir değerlendirme fırsatı yapma fırsatı bulduk. Dün akşamki telefon görüşmesini bekledim. Ve telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdim.

BU SABAH SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN 11 ŞEHİT VAR

Bush ve Obama ile birçok görüşmelerimiz oldu. Hamdolsun tecrübemiz fena değil.

Şu andaki yaptığımız ziyaret de çok çok farklı bir dönemde yapılıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde. Burada ABD'nin etkinliği var mı var. ABD buraya ne yazık ki 33 bin tır silah araç gereç gönderdi.

Bunu yüz yüze yapmak farklı telefonla yapmak farklı bir şey. Bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmanın çok daha faydalı olacağı konusunda mutabık kaldık.

PKK/YPG'nin çekilmesi konusunda bize söz vereneler şu a bunu gerçekleştirmiş değil. 150 saat geçti teröristler çıkmış değil.

Şu an halen teröristler Suriye Milli Ordusu'na(SMO) saldırıyor. SMO'da aynı şekilde misliyle onlara cevap veriyor. Bu sabah SMO'dan 11 şehit var. Tabi karşı tarafta bundan çok daha fazlası öldürüldü.



DEAŞ'LA MÜCADELE

Bağdadi'nin çocuğu yakalandı.