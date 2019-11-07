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Çöp ihalesi 13 yıl daha Çiğli’ye kaldı

Çöp ihalesi 13 yıl daha Çiğli’ye kaldı
Giriş Tarihi: 7.11.2019

'nin elektrik üretimine geçeceği için Grubu flaş bir çıkışa imza attı. 'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan , "Buraya 13 yıl daha çöp dökülecek." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik üretimine geçeceği Harmandalı Çöp Tesisi için AK Parti Grubu flaş bir çıkışa imza attı. Çiğli Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan AK Partili Hüsnü Boztepe, "Buraya 13 yıl daha çöp dökülecek. Çünkü enerji üretmesi lazım. Oradan çıkan gaza ihtiyaç var. Görünen o ki 13 yıl daha çöp bizim alanımıza dökülecek" dedi.

TEMENNİMİZ KALDIRILMASI

Boztepe'ye cevap veren Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise, "10 Eylül'de açılacağı söylendi ama bir elektrik üretimi başladı. 21 Kasım'da açılışının yapılacağını başkanımız iletti. Çöp ile ilgili daha iyi bilgi sahibi olmamız lazım. Temennimiz bu çöpün buradan kaldırılması" demekle yetindi.

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