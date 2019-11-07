FETÖ’den atılan öğretmen misyoner çıktı

Kuşadası’nda daha önce FETÖ yüzünden görevden alınan din kültürü öğretmeni Esma Bağcı Kaya’nın Hıristiyan olduğu ve öğrencilerine de bunu aşıladığı iddiası velileri ayaklandırdı. Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devlet okulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Esma Bağcı Kaya'nın okulda öğrencilerine Hıristiyanlık dersi verdiği iddiası ortalığı karıştırdı.

