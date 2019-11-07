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’den atılan misyoner çıktı

FETÖ’den atılan öğretmen misyoner çıktı
Giriş Tarihi: 7.11.2019

’nda daha önce yüzünden görevden alınan din kültürü öğretmeni Esma Bağcı Kaya’nın Hıristiyan olduğu ve öğrencilerine de bunu aşıladığı iddiası velileri ayaklandırdı. Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

Aydın'ın ilçesinde devlet okulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Esma Bağcı Kaya'nın okulda öğrencilerine Hıristiyanlık dersi verdiği iddiası ortalığı karıştırdı.

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