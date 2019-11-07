İşte size Meclis’te terör ittifakı!

Muğla’dan YPG saflarına katılan ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen Ceren Güneş kod adlı terörist Özge Aydın’ın Meclis’te CHP’li Veli Ağbaba’yı ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in de yer aldığı videoda terörist, terör yandaşı tıp öğrencileri için destek istemiş

Suriye'de öldürülen Muğlalı YPG'li terörist Ceren Güneş'in (Özge Aydın), CHP'li Veli Ağbaba ve geçen dönem Muğla Milletvekili olan Nurettin Demir ile TBMM'deki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın, steteskopla poz veriyor, tıp öğrencilerine destek istiyor. Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de öldürülen ve Muğla'dan terör örgütü YPG'ye katıldığı öğrenilen Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın'ın örgüte katılmadan önce TBMM'de CHP'li Veli Ağbaba'yı ziyaret edip, terör yandaşı tıp öğrencileri için destek istediği ortaya çıktı.



MUĞLA'DAN DAĞ KADROSUNA



Güneş ve Ağbaba'nın yer aldığı videoda geçtiğimiz dönem CHP Muğla Milletvekili olan Nurettin Demir de yer alıyor. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerde, Ağbaba'nın steteskop taktığı Aydın, bunu kelepçe gibi göstererek şov yapıyor. Demir'in milletvekili olduğu 2012 yılında gerçekleştiği öğrenilen ziyarette Aydın, terör örgütü yandaşı tıp öğrencileri için destek istiyor.



ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Özge Aydın, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı. Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Aydın'ın Suriye'nin kuzeyine gittiği ve YPG üniforması giyerek çatışmalara katıldığı öğrenildi. Aydın, Barış Pınarı Harekatı sırasında girdiği bir çatışmada öldürüldü.