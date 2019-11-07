Kayınpeder kazığı

Kayınpederi Mustafa Işık ile dairesini 220 bin liraya almak için anlaştı. Kredi çekip 130 bin lirayı ödeyen, kalan 90 bin lira için de boş senet veren Ekerol, ödemeyi tamamlamasına rağmen, evine gelen icra kağıdıyla şoke oldu.

Kayınpederi Mustafa Işık ile dairesini 220 bin liraya almak için anlaştı. Kredi çekip 130 bin lirayı ödeyen, kalan 90 bin lira için de boş senet veren Ekerol, ödemeyi tamamlamasına rağmen, evine gelen icra kağıdıyla şoke oldu.



20 BİN LİRA



Boş senede 950 bin lira yazan kayınpederi, kendisini icraya vermişti. Borcunu ödedikten sonra senedi geri istediğini ancak kayınpederinin 'Kaybettim' dediğini aktaran Ufuk Ekerol, "Kayınvalidem öldükten sonra kayınpederim bir daha evlendi ve bazı problemler yaşamaya başladık. 2 ay sonra icra kağıdı geldi. Yeni evlendiği kadın ev almak istiyor diye, verdiğim boş senede 950 bin lira yazmış. İtiraz davası açmamız gerekiyor ancak dava masrafı 20 bin lira" dedi.



'KADIN YÜZÜNDEN'



İŞSIZ olduğunu, eşinin ise bir şarküteride çalıştığını anlatan Ekerol, "Dünyamız başımıza yıkıldı. Evimizden de, ödediğimiz paradan da olacağız" dedi. Hacere Ekerol (37) ise gözyaşlarıyla, "Bunu yapan babam olduğu için çok kötü hissediyorum. Babam bir kadın yüzünden evlatlarını ve torunlarını sildi" dedi.



"BORCU OLMADIĞINI İSPATLAMAK ZORUNDA"



Avukat Gökçe Atilla, "Boş senede imza atıldığında, kanun aksin ispatını her zaman borçlu tarafa yüklüyor" dedi. Atilla, "5 günlük itiraz süresi geçirildiğinde takip kesinleşiyor, haciz ve satış işlemlerine geçiliyor. Mağdur taraf borcum yok diye dava açabilir ama 950 bin liralık borç için 20 bin lira harcı denkleştirip dava açamıyorlar. Bu süre dolduğunda borç kesinleşmiş oluyor. İmzayı kötüye kullanma ve evrakta sahteciliğin cezası var ancak bu durumu da borçlu tarafın ispatlaması gerekiyor" diye konuştu.