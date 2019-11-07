Kırmızı listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin birçok terör eyleminin talimatını veren teröristler olduğu ve kırmızı listede yer aldığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim. Gözüm açık giderdim." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TERÖR OLAYININ SORUMLULARI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin Terörden Arananlar kırmızı listede 4'er milyon lira ödülle yer aldığı belirtildi.

Söz konusu teröristlerin örgütün sözde orta saha sorumlusu "Numan Batman" kod adlı Hejar Çelik ile sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu olduğunun tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin planladığı, organize ettiği ve talimatını verdiği terör olayların detaylarına da yer verildi.

İshak Özçaktu'nun yer aldığı terör olaylar:

"10 Ağustos 2015'te İstanbul Sultanbeyli Fatih Polis Merkezine yaptığı saldırıda 3 polis, 7 vatandaş yaralandı. 17 Şubat 2016 Ankara Merasim Sokak'ta Genelkurmay servis araçlarına düzenlenen saldırıda 29 kişi şehit oldu, 79 kişi de yaralandı. 12 Mayıs 2016'da İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracına yapılan saldıra 7 kişi yaralandı. 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet servis araçlarına düzenlenen saldırıda 5 polis, 7 vatandaş şehit oldu, 36 kişi de yaralandı.

25 Ekim 2016'da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası binasına yapılan saldırıda 21 kişi yaralandı. 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yapılan saldırıda 36 polis, 8 vatandaş şehit oldu 155 kişi de yaralandı. 17 Aralık 2016'da Kayseri'de askeri servis aracına düzenlenen saldırda 15 asker şehit oldu, 20 asker yaralandı. 2016 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Ziyaret Tepe mevkisinde eski bakanlardan Mehdi Eker'in aile mezarlığının yakınlarında toplam 700 kilogram tuzaklanmış EYP'lerin eylem talimatını verdi."

Hejar Çelik adlı terörist adlı teröristin yer aldığı olaylar:

"26 Mayıs 2006 tarihinde Osmaniye Zorkun Yaylasında vurularak öldürülen turistin öldürülmesi eylemini gerçekleştirdi. Sözde Amed Eyalet Komutanı olarak sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü sürede gerçekleştirilen tüm eylemlerin planlayıcısı ve aktif katılımcısı oldu. 2017 yılının Nisan ayında Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü altına tünel kazılarak yerleştirilen EYP'nin patlatılması olayının talimatını verdi. Türkiye'ye yönelik olarak 2011-2013 yılları arasında Hakurk alanından özellikle Şemdinli sınır hattındaki karakollara yapılan saldırılarda aktif olarak yer aldı."

AA