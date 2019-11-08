Özel’den komik Ağbaba savunması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın etkisiz hale getirilen YPG'li terörist Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın'la Meclis'te basın toplantısı düzenlemesine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den komik savunma geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın etkisiz hale getirilen YPG'li terörist Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın'la Meclis'te basın toplantısı düzenlemesine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den komik savunma geldi. Ağbaba skandalını görmezden gelip teröristin Meclis'e nasıl girdiğini soran Özel, "Terörist o gün terörist değildi. Veli Ağbaba, onun terörist olduğunu bilseydi devletin yapmadığını yapar, onu devletin ilgili kurumlarına teslim ederdi" diye konuştu.