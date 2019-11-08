Terörist kardeşliği deşifre oldu

“Ceren Güneş” kod adlı terörist Özge Aydın’ın, Suriye’de etkisiz hale getirilmesi YPG/PKK’nın, yasa dışı sol örgütlerin hamiliğini yaptığını bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan CHP'li Veli Ağababa'nın TBMM'ye sokup konuşma yaptırdığı terörist Aydın'ın, 3 Temmuz 2015'te bir başka CHP'li eski vekil Necati Yılmaz'ı ziyaret ettiği tespit edildi

Devrimci Komünarlar Partili (DKP) "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın'ın Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde YPG saflarında eylemlere katılırken etkisiz hale getirilmesi, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.



TURUNCU LİSTEDE ARANIYORDU



YPG/PKK saflarında askeri eğitim alan "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın, 3 Kasım'da Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristin bağlantıları ise, YPG/PKK'nın illegal sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan terörist Aydın, 2011 yılında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genç-Sen içerisinde faaliyet yürütmeye başladı.



TIP FAKÜLTESİNDEN DAĞA



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde Özgür Sağlık Öğrencileri (ÖSÖ) adlı yapılanma içinde faaliyette bulunan Aydın, terör örgütlerince organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, protesto, kanunsuz gösteri, pankart açma gibi eylemlerde yer aldı. Malatya Milletvekili olduğu dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Ankara'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi öğrenciler ve aileleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısına katıldığı ve burada açıklama yaptığı belirlenen Aydın'ın, 3 Temmuz 2015'te de TBMM'de eski CHP Milletvekili Necati Yılmaz'ı, 7 Temmuz 2015'te ise HDP Milletvekili Feleknas Uca'yı ziyaret ettiği tespit edildi. 2016 yılı sonlarında yasa dışı yollardan Suriye'nin kuzeyine geçerek DKP/ BÖG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan, örgütün daha sonra ikiye bölünmesiyle DKP/Birlik içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten terörist Aydın'ın, YPG saflarında eğitim aldığı ortaya çıktı.



TÜRKİYE'DEKİ SOL ÖRGÜTLERİ KULLANIYOR



GÜVENLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde, ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK saflarında farklı ülkelerden çok sayıda yabancı terörist barınıyor. Yasa dışı sol terör örgütlerini de korumasında bulunduran YPG/PKK, Türkiye'de örgütlenen Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP), DKP, Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (TKHP/C) üyelerini eylemlerinde kullanıyor.



KARİYER KATLİAMI



Terör örgütü PKK yandaşlarıyla Muğla'da tanışan terörist Özge Aydın, tıp eğitiminin ardından göreve başlayıp hayat kurtarmak yerine dağa çıkıp masumların canını almayı seçti. Silahlı eğitim alan Aydın'ın Suriye'nin kuzeyine gittiği ve YPG üniformasıyla çatışmalara katıldığı öğrenildi.



AĞRI'YA ATANMIŞ AMA GÖREV YERİNE GİTMEMİŞ



Terörist Özge Aydın'ın, 2014- 2015 eğitim-öğretim yılı döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğu, atamasının Ağrı'ya yapıldığı ancak görev yerine gitmediği de öğrenildi.



AİLESİ CENAZESİNİ TESLİM ALMADI



TSK tarafından etkisiz hale getirilen ve CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıkan "Ceren Güneş" kod adlı PYD'li terörist Özge Aydın'ın cenazesini ailesi de reddetti. Muğla'da yaşayan ailenin, kızlarının cenazesini teslim almak istemediklerini ifade ettikleri öğrenildi