  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Türkiye ile Yunanistan Cenevre'de görüştü

ile 'de görüştü

Türkiye ile Yunanistan Cenevre'de görüştü

08.11.2019, 14:39

Son dönemde tansiyonun yükseldiği Ankara-Atina hattında son dakika bir gelişme yaşandı. , iki ülke dışişleri bakanlarının bugün bir araya geleceğini duyurdu. Bu duyurudan saatler sonra iki bakan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi ve ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapıları açarız, mültecileri Avrupa'ya göndeririz" sözleri ve Yunanistan'ın Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları yapmasının ardından tansiyonun yükseldiği Atina-Ankara hattında son dakika bir gelişme yaşandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Cenevre'de bir araya geleceğini duyurdu. Açıklamada görüşmenin detaylarına dair bilgi verilmezken, Dünya Ekonomik Forumu sırasında gerçekleşecek toplantıda ikili ilişkiler ve bölgedeki sorunların masaya yatırılacağı aktarıldı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi" çerçevesinde geldiği Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye ile Yunanistan Cenevre'de görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN