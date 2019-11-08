Türkiye ile Yunanistan Cenevre'de görüştü

Son dönemde tansiyonun yükseldiği Ankara-Atina hattında son dakika bir gelişme yaşandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülke dışişleri bakanlarının bugün bir araya geleceğini duyurdu. Bu duyurudan saatler sonra iki bakan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi ve ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapıları açarız, mültecileri Avrupa'ya göndeririz" sözleri ve Yunanistan'ın Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları yapmasının ardından tansiyonun yükseldiği Atina-Ankara hattında son dakika bir gelişme yaşandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Cenevre'de bir araya geleceğini duyurdu. Açıklamada görüşmenin detaylarına dair bilgi verilmezken, Dünya Ekonomik Forumu sırasında gerçekleşecek toplantıda ikili ilişkiler ve bölgedeki sorunların masaya yatırılacağı aktarıldı. GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi" çerçevesinde geldiği Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. İHA