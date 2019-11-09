Alkollü sürücüye verilen cezaya tepki

İzmir'de 2 yıl önce, gitar kursuna giderken yolun karşısına geçmek isteyen Bora Aşçılar'a (16) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan ve alkollü olduğu belirlenen tutuksuz sanık Mehmet Emrah Kurtoğlu'na verilen hapis cezasına baba Osman Aşçılar tepki gösterdi

İzmir'de 2 yıl önce, gitar kursuna giderken yolun karşısına geçmek isteyen Bora Aşçılar'a (16) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan ve alkollü olduğu belirlenen tutuksuz sanık Mehmet Emrah Kurtoğlu'na (45) verilen 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası, istinaf mahkemesince onandı. Karara tepki gösteren baba Osman Aşçılar, "Kaza, öngörülebilen şeylere denir. Bu şahıs alkollü ve bir anda yolun sağ şeridine geçiyor. Bu kaza değil, resmen cinayet" dedi. FATİH ŞENDİL