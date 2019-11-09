Aramıza ayrılık tohumu ekemezler

Başkan Erdoğan, İstanbul’da katıldığı Mevlid-i Nebi Haftası töreninde Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesini isteyenlere tepki gösterdi. Erdoğan, “Biz asla bunlara eyvallah edemeyiz. Çünkü Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez” dedi

Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Gönüllerimizin onun hasretiyle kavrulduğu mübarek bir gecede Allah'ın selamı Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve Ehl-i Beytlerinin ve 14 asırdır hak yoldan ayrılmayan tüm müminlerin üzerine olsun. Bu kutlu gece boyunca okunan ayeti kerimelerin, yapılan duaların, kılınan namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ve tabi ki Suriye'de büyük bir mücadelenin içerisinde olan gerek Mehmetçiklerimize Rabbimden yardım niyaz ediyorum.



DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK



Biz Hazreti peygamberimize ve onun kutlu yoluna meftun bir milletiz. Ordumuza peygamber ocağı, bu ocakta yetişen yiğitlere de Mehmetçik deriz. Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur. Bu milletin hamuru İslamla müşerref olduğundan beri peygamber efendimizin aşkıyla yoğrulmuştur. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nı dolduran Ezanı Muhammedi Diyarbakır'da da aynı coşkuyla okunur. Arakanlı Suriyeli Türkistanlı mazlumlar bizim kardeşimizdir. Birileri diyor ya "Suriyeliler gitsin." Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Bizim peygamberimiz muhacirdi. Şimdi Allah bizlere ensar olmayı nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimize de muhacir olmayı nasip etti. Bunu birileri anlamayabilir. Ama biz bunun idraki içerisindeyiz. O kardeşlerimizi evlerine, topraklarına inşallah oradaki durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten kendileri de gidecektir. Ama biz kovamayız. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik anlayışımız bu. Afrikalı Asyalı mağdurlar bizim özbeöz kardeşimizdir.



CEHALETİN CENDERESİ



İnsanı insan yapan değerler tarihte belki hiç olmadığı kadar ağır bir saldırı altındadır. İslam beldelerinden bugün sadece yetimlerin, kadınların, evladını kör kurşuna kurban vermiş anaların feryatları yükseliyor. Medeniyetlere beşiklik etmiş kadim şehirlerimiz, halkına zulmeden diktatörlerin elinde büyük bir enkaz yığınına dönüşüyor. Palazlandırılan terör örgütleri camide namaz kılan müminleri, okula giden çocukları acımasızca katlediyor. DEAŞ, Boko Haram, FETÖ, PKK/YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor.



GÜNÜMÜZÜN HAÇLILARI



Umut ışıklarının cılızlaştığı, zulmün alevinin göğe yükseldiği bugünlerde bizi felaha erdirecek kurtuluş yolu önümüze durmaktadır. Bu yol Allah'ın kitabı Kuran ve Resulünün rehberliğidir. Onun getirdiği din adalet, merhamet, nezaket, selam, barış dinidir. Kız çocuklarının diri diri toprağa verildiği cahiliyet toplumundan, asri saadeti inşa eden İslam'dır. Bu şerefe nail olamayanların hala kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüklerini görüyoruz. Günümüzün haçlıları olan Neonaziler, dünyanın sözüm ona en gelişmiş ülkelerinde müslümanlara hayatı dar ediyor.



NEVİN AKBAŞOĞLU'NUN CENAZESINE KATILDI



Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Erdoğan, daha sonra Nevin Akbaşoğlu için burada kılınan cenaze namazında saf tuttu. Erdoğan'a törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.