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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

09.11.2019, 21:02 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019,21:03

Başkan ile Başkanı telefonda görüştü. Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.

AA

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