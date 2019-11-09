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Erdoğan Kulübü yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Kulübü yöneticilerini kabul etti

09.11.2019, 17:12

, Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Beşiktaş Kulübü yöneticilerini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da geçtiğimiz ay seçimden zaferle çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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