Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Kulübü yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Beşiktaş Kulübü yöneticilerini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da geçtiğimiz ay seçimden zaferle çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
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