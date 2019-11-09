El Cezire'den yeni skandal! Kendisini yok etmek isteyenlere hizmet ediyor

Katar merkezli El cezire’nin İngilize yayın yapan kanalı ‘El Cezire İngilizce’ de Türkiye’ye karşı tetikçiliğe soyundu. Arapça yayın yapan versiyonunun, PKK-Kürt farkına dikkat çektiği ancak İngilizce yayın yapan servisinin bu ayrımı yapmayarak PKK'ya "Kürt savaşçılar" demesi tepki aldı. Maaşlarını Katar’dan almalarına rağmen Katar’ın politikasına ters yayın yapan Elcezire İngilizce’ye karşı Katar’ın ne düşündüğü merak konusu oldu. Peki El Cezire neden Türkiye karşıtı yayın yapıyor? Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "El Cezire kendisini yok etmek isteyenlerin safında." ifadelerini kullandı. .

Takvim Gazetesi Zafer Şahin, A Haber canlı yayınına bağlanarak bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Zafer Şahin, Türkiye ile Katar arasında sarsılmaz bir ilişki olduğunu ve bu yayınların buna zarar verdiğini söyledi. Şahin, Ankara'nın bu durumdan rahatsız olduğunu belirtirken Katar sermayesi olan El Cezire'nin kendisini yok etmek isteyenlere hizmet ettiğini söyledi.

ANKARA RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Zafer Şahin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile sahada kazandığı zaferlere bu tarz manipülasyonlarla gölge düşürüldüğünü ifade etti. Şahin, kanalın çalışanlarının İngiliz kökenli olabileceğini belirtti. Zafer Şahin geçmiş dönemde Katar'ı zor durumda bırakmak isteyenlere karşı ilk önce Türkiye'nin harekete geçtiğini ve ilk adımı attığını oraya bir üs kurduğunu belirtti. Tüm bu iyi ilişkilerin sarsılmaması için Ankara'nın rahatsızlığını dile getirdiğini ifade etti.



Takvim yazarı Zafer Şahin dünkü köşesinde bu konuyu ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Zafer Şahin'in çarpıcı yazısı:

AL JAZEERA NEREYE?

Türkiye ve Katar tarih boyunca aralarında hiç sorun yaşamamış iki ülke.15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan ve destek veren lider Katar Emiri El Sani oldu.Suudi Arabistan'ın başını çektiği 6 Arap ülkesinin Katar'ı dünyadan izole etmek ve diz çöktürmek için başlattığı boykotlara karşı en net tavrı gösteren lider ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.

GIDA MADDELERİ YOLLANDI

Katar'ın karadaki tek sınır kapısı Suudiler tarafından kapatıldığında devreye Türkiye girdi.Katar besin sıkıntısı çekmesin diye Türkiye'den bu ülkeye kargo uçaklarıyla gıda maddeleri yollandı. Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında gerçekleştirilen yatırımların 11,6 milyar dolarlık bölümü Türk firmaları tarafından yürütülüyor. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları ise 20 milyar doların üzerinde.

LOBİLERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR

İki ülkenin Suriye başta olmak üzere Orta Doğu politikası, bölgedeki stratejik, askeri ve ekonomik hedefleri büyük ölçüde örtüşüyor. Katar'ı boykot eden Körfez ülkelerinin bu ülkedeki Türkiye askeri üssünün kapatılmasını istemesi zaten her şeyi anlatıyor. Aralarında bu kadar sağlam temellere dayanan bir dostluk bağı olmasına rağmen son dönemde birileri iki ülkenin arasına açmaya çalışıyor. Katar'ın en büyük medya kuruluşlarından Al Jazeera İngilizce'nin yayıncılık anlayışı maalesef bu amaçla hareket eden lobilerin değirmenine su taşıyor.

Al Jazeera İngilizce'nin kullandığı haber dili ilginç bir şekilde Türkiye düşmanı Batı medyasıyla paralellik gösteriyor.Batı'da Türkiye düşmanı ne kadar firari FETÖ'cü varsa Al Jazeera İngilizce'de boy gösteriyor. 15 Temmuz'un yıldönümüne 1 hafta kala firari Can Dündar ile Türkiye'de gazeteciliği konuşuyorlar mesela! Aynı haberde FETÖ'cü terörist Mahir Zeynolov ve PKK propangası yapmakla suçlanan Çağdaş Kaplan da sürgündeki gazeteciler olarak tanıtılıyor.

SKANDAL İFADEYE MANŞETTEN VERMEKTE BİLE SAKINCA GÖRMÜYORLAR

Al Jazeera İngilizce'nin imza attığı skandallar saymakla bitmiyor. Türkiye'nin 35 yıldır mücadele ettiği PKK'nın Suriye kolu YPG'ye özel bir ilgileri var. Terör örgütü YPG'den bahsettikleri bir haberde kullandıkları dile dikkat: "Kürtlerle omuz omuza savaşan ABD askerleri Trump'ın Suriye'den çekilme kararını yerden yere vurdu!" Bitmedi... YPG'li terörist Mazlum Abdi onlar için "Kürtlerin önderliğindeki SDG'nin komutanı!" Halkını kimyasal silahla katleden Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı skandal ifadeyi manşetten vermekte bile sakınca görmüyorlar!

BİLİŞİM ÇAĞINDA SAVAŞLAR SADECE CEPHEDE GERÇEKLEŞMİYOR

Türkiye- Katar ilişkileri elbette ki Al Jazeera İngilizce'nin objektif yayıncılık ilkelerinden uzak haber ve yorumlarıyla sarsılmayacak kadar güçlü temellere sahip. Ancak Ortadoğu'nun önümüzdeki 100 yılı şekillenirken iki ülke böyle tali meselelerle enerjisini tüketmemeli. Aralarında güvensizlik şüphesi yaratacak tehlikelere karşı eskisine göre daha duyarlı olmalı. Bilişim çağında savaşlar sadece cephede gerçekleşmiyor. Sosyal medya ve diğer iletişim platformlarında algı operasyonlarıyla yürütülen savaş en az cephedeki kadar önemli. Aman dikkat.