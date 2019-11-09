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’un yeni protokolü hazır

İZKUŞ’un yeni protokolü hazır
Giriş Tarihi: 9.11.2019

'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında 'ni Koruma ve 'nin () 2 yıl önce iptal edilen protokolü hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Çiğli Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği'nin (İZKUŞ) 2 yıl önce iptal edilen protokolü hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Toplantıda konu ile ilgili söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe, "En son yapılan toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İZKUŞ'u kapatmayı öneriyordu. Ben öneri getirdim. Bunu kapatmayalım dedim. Biz tekrar bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde Başkan Soyer'e sunacağız, sonrasında da bakanlığa ileteceğiz" dedi

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