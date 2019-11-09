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MSB açıkladı: /'den son 24 saatte 8 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB açıkladı: PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz/saldırı gerçekleşti

09.11.2019, 12:32

'ndan yapılan açıklamada" tarafından tesisine yönelik mutabakatlara tam olarak uyulurken, /’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı ve hem sahada hem masada tarih yazdığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son 24 yaşanan gelişmeleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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