Usta sanatçı Özdemir Nutku hayatını kaybetti

İzmir'de özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku, 88 yaşında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir'de özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Nutku, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Özdemir Nutku, yarın saat 13.00'te Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tören ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde 1800'ün üstünde araştırma, inceleme, eleştiri ve denemesi yayınlanan Nutku, 78 kitap yazdı ve 100'e yakın oyun sahneledi.