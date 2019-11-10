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Bakan 'tan "" mesajı

Bakan Berat Albayrak'tan 10 Kasım mesajı

10.11.2019, 08:46

, ’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısı ile hesabından bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısı ile sosyal medya hesabın Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, " Vefatının 81. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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