CHP’de yumruklu delege seçimleri karakolda bitti

CHP Karşıyaka’da mahalle delege seçimlerinde yumruklar konuştu. Bahariye’de İlçe Yöneticisi Sedat Koçak ağır küfürler ederek partililere saldırdı. Alaybey'de ise seçimi kaybeden CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner, yaşanan tartışmaların ardından darp raporu aldı.

CHP Karşıyaka'da dün başlayan mahalle delege seçimlerinde yumruklar konuştu. Bahariye mahallesinde İlçe Yöneticisi Sedat Koçak ağır küfürler ederek partililere saldırdı. Koçak hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Alaybey'deki seçimlerde sandık görevlisi olan ve ardından Bahariye'de görev alan İl eski Disiplin Kurulu Başkanı Necat Yılmaz'ın, seçimleri sandık görevlisi olmadan başlatmak istemesi ve delegelerin sandık başlarında birer parti görevlisi olması isteğini de reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Bunun üzerine ilçe yöneticisi Sedat Koçak partililere saldırdı ve küfür etti. Ağır hakaretlere uğrayan partililer karakola giderek Koçak hakkında suç duyurusunda bulundu.



COŞKUNER DARP RAPORU ALDI



Alaybey'de ise seçimi kaybeden CHP İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner darp raporu aldı. "İl yöneticisi olmama rağmen kendi mahallemde can güvenliğim yoktu" diyen Coşkuner, "İlçe başkanı ve yardımcısı sandığa sahte oy atmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı" diye konuştu.



KARŞILIKLI SUÇLAMALAR



CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Bahriye ve Latife Hanım mahallerindeki seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Yıldırım, "Benim ve yönetimimin can güvenliği yok. Arkadaşlarımız darp edildi. Belediye çalışanları sandıklara müdahale etti. Haklarında tutanak tuttuk" dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay ise Yıldırım ve il yönetimini eleştirerek, "Ben seçimlere karışmadım. 'Karıştı' iddiasını reddediyorum. Alaybey ve Bahriye'de kadın partilileri dövdüler. Bunu yapan il yöneticileri, şimdi 'can güvenliğim yok' diyerek üste çıkıyorlar" dedi.