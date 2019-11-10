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MSB duyurdu: "'lar tarafından son 24 saatte 16 taciz gerçekleştirildi"

MSB duyurdu: PKK'lar tarafından son 24 saatte 16 taciz gerçekleştirildi

10.11.2019, 12:52

, " bölgesine /'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

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