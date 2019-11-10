Ölüm tuzağı

Turgay Çelik, boşanmak üzere olduğu karısı Seda Çelik’e korkunç bir tuzak kurdu. Çocuklarına annesini arattırıp ‘Babam evde yok’ dedirterek eve çağırtan Turgay Çelik, talihsiz kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İzmir Bornova'da iki çocuk babası 32 yaşındaki Turgay Çelik, boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı 31 yaşındaki eşi Seda Çelik'i çocuklarını kullanarak eve çağırtıp, pompalı tüfekle vurdu. İki çocuğunun gözü önünde kanlar içinde kalan Seda Çelik yaşamını yitirirken, cani koca suç aleti pompalı ile birlikte kaçtı.



'SENİ ÇOK ÖZLEDİK'



Cuma günü saat 22.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi 6211 sokak 8 numaralı evde meydana geldi. Eşi tarafından sürekli darp edildiği iddia edilen Seda Çelik'i, boşanma aşamasındaki eşi Turgay Çelik akıl almaz bir tuzakla kaldığı eve çekip öldürdü. Şoförlük yapan Turgay Çelik, ağabeyinin evinde kalan Seda Çelik'i çocuklarına arattırıp, "Babam evde yok. Seni çok özledik, gelsene" dedirterek hain planını devreye soktu. Eşiyle boşanma aşamasında olan genç kadın, gelen telefon üzerine çocuklarının kaldığı eve koşarak gitti. Ancak tekstil atölyesinde çalışan Seda Çelik'i kapıda kötü bir sürpriz bekliyordu. İki katlı eve giren genç kadın daire kapısında kocasını görünce tartışmaya başladı.



KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA...



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönmüş koca Turgay Çelik, apartmanın içinde kaçmak isteyen Seda Çelik'e, pompalı tüfekle ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Seda Çelik'i gören ev sahibi Yaşar Gül'ün kızları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



OLAY YERİNDE ÖLDÜ



Çocuklarının gözleri önünde vurulan Seda Çelik'e ilk müdahaleyi karşı dairede bulunan ev sahibinin çocukları yaptı. Genç kadına tampon yaparak kanamayı durdurmak istediler. Komşuların yaptığı ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



TOPRAĞA VERİLDİ



Seda Çelik'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morgu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından genç kadının cenazesi ailesi tarafından alınarak Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ



Bornova İlçe Emniyet ekipleri ve Asayiş Şube ekipleri olayın ardından suç aleti pompalı ile birlikte yaya olarak kaçan Turgay Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı. Komşular, çiftin bir süredir ayrı yaşadığını ancak Seda Çelik'in mahkemeye yaptığı başvurusu sonrası, katil kocaya 3 ay karısına yaklaşmama cezasının verildiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FATİH ŞENDİL