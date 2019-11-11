11 milyon fidan bugün toprakla buluşacak

Bugün, daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde 11 milyon fidan dikilecek. Etkinlik, Başkan Erdoğan’ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin katılımıyla Ankara’dan başlatılacak.

BUGÜN daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde 11 milyon fidan dikilecek. Etkinlik, Başkan Erdoğan'ın iştiraki ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ankara'da başlayacak. Başkan Erdoğan dün gece Twitter hesabından yeşil bir Türkiye için vatandaşların destekte bulunması için çağrıda bulunarak, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteğini bekliyoruz" ifadesine yer verdi.