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11 milyon fidan bugün toprakla buluşacak

11 milyon fidan bugün toprakla buluşacak
Giriş Tarihi: 11.11.2019

Bugün, daha yeşil bir için 81 ilde 11 milyon fidan dikilecek. Etkinlik, Başkan Erdoğan’ın iştiraki, ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin katılımıyla ’dan başlatılacak.

BUGÜN daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde 11 milyon fidan dikilecek. Etkinlik, Başkan Erdoğan'ın iştiraki ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ankara'da başlayacak. Başkan Erdoğan dün gece Twitter hesabından yeşil bir Türkiye için vatandaşların destekte bulunması için çağrıda bulunarak, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteğini bekliyoruz" ifadesine yer verdi.
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