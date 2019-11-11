Şiddet-darp-tehdit CHP’den sorulur!

İzmir'de mahalle delegelerinin belirlenmesi için CHP’nin yaptığı seçimlerde parti içi kavgalar sürüyor. İki listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi’nde, gruplar arasında çıkan kavgada, Emine Yorgun Ata adlı partili darp edildi.

CHP'NİN İzmir'in ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yaptığı seçimlerde parti içi kavgalar tekrar baş gösterdi. Mavi liste ve beyaz listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey'de iki grup arasında yaşanan gerginlik sırasında delege Emine Yorgun Ata isimli kadın, darp edildi. Ata, "Seçim Alaybey'de bir çiçekçide gerçekleşti. Bütün beyazlar kapılara toplanmış. Ben de mavilerden bir delegeyim. Kapıya yaklaşırken bir kişi, 'Bu provakatör yaklaştırmayın' dedi. Telefonumla çekmeye çalıştığım an Mehmet Arısoy çeneme vurdu. Pazartesi şikayetçi olacağım. Biz kadına şiddet için sokaklara çıkarken kendimiz şiddet gördük" dedi.



KÜFÜR VE TEHDİT

Delege seçimlerinde yaşanan olayların ardından CHP Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır da çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnanır, seçimlerin yapıldığı 3 mahallede İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve yönetimi tarafından harekete uğradıklarını ve tartaklandıklarını söyledi. İnanır, "İlçe Başkan Yardımcısı Sedat Koçak tarafından defalarca hakarete uğradık. Arkadaşlarımız tartaklandı. Ağza alınmayacak küfürler ettiler. Bizi partiden ihraç ettirmekle tehdit etti" dedi.



BURADA DURAMAZSIN KAVGASI

ÇİĞLİ'DE 20 mahallede yapılan delege seçimlerinde de gergin anlar yaşandı. Beyaz listeyi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve İlçe Başkanı Mert Özkan'ın desteklediği bilinirken, Kırmızı liste eski belediye başkanları ve muhalif partililerden oluştu. Önceki gün Karşıyaka Alaybey'de darp edilen İl Yönetim Kurulu Üyesi Sedredil Coşkuner, dün Ataşehir Mahallesi'nde sandık görevlisi oldu. Seçimlerin bitmesine bir saat kala 'burada duramazsın' tartışması yaşandı. Sandık görevlilerinin propaganda yapmakla suçladığı partili tartışmalar üzerine sandık bölümünden çıkartıldı.

METİN BURMALI