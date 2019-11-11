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moloz kavgası

Sosyal medyada moloz kavgası
Giriş Tarihi: 11.11.2019

'da yaşayan adlı bir vatandaş ile Başkanı arasında moloz tartışması yaşandı.

İzmir Karşıyaka'da yaşayan Ali Davutoğlu adlı bir vatandaş ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında sosyal medyada moloz tartışması yaşandı. Davutoğlu, Örnekköy'deki eski top sahasının bulunduğu boş alana moloz dökülmesiyle ilgili Başkan Tugay'ı "O aracın o yere gelebilmesi için kaç cadde kaç kavşak geçmesi gerekiyor. Polis ve zabıta neden göremiyor. Bu zihniyet ne zaman değişecek. Başkan Cemil Tugay ne zaman verdiği sözleri tutacak" şeklinde paylaşım yaparak eleştirdi.


Tugay ise vatandaşa, "Size hangi sözü verdim de tutmadım. Paylaştığınızla ilgili cezalandırma mutlaka yapılacak. Keşke buradan paylaşmadan önce zabıtaya bildirseniz. O zaman daha erken müdahale şansı olacaktı" diye cevap verdi.

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