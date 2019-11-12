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’da kritik görüşme yarın

Beyaz Saray’da kritik görüşme yarın
Giriş Tarihi: 12.11.2019

Başkan , Başkanı 'ın daveti üzerine bugün ABD'ye gidecek. ABD'nin 'de terör örgütü PYDYPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı en üst düzeyde dile getirecek Erdoğan, ayrıca, Trump'ın, kendisine gönderdiği terörist 'nin mektubunu iade edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine bugün ABD'ye gidecek. Beyaz Saray'da yarın gerçekleşecek görüşmede Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Suriye'deki gelişmeler, mültecilerin dönüşü ve güvenli bölge çalışması, ABD ile sağlanan mutabakatın sahadaki yansıması, S-400 ve Patriot konuları, F-35 programı, başta DEAŞ, PYD, PKK ve FETÖ olmak üzere terörle mücadele, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı kararı, Halkbank konusu ve ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

TERÖRİSTİN MEKTUBU

ABD'nin Suriye'de terör örgütü PYDYPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı en üst düzeyde dile getirecek Erdoğan, ayrıca, Trump'ın, kendisine gönderdiği terörist Mazlum Kobani'nin mektubunu iade edecek. Erdoğan, Mazlum Kobani'nin Türkiye'deki terör saldırılarını içeren bir dosyayı da Trump'a verecek.

HASAN AY

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