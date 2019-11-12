‘Bunları yaparsam dayak yemeyi hak ederim’

Kadına yönelik şiddet Türkiye gündeminin en üst sıralarına yükselirken, Hacettepe Üniversitesi'nce yapılan araştırma iç acıtan tabloyu gözler önüne serdi.

Kadına yönelik şiddet Türkiye gündeminin en üst sıralarına yükselirken, Hacettepe Üniversitesi'nce yapılan araştırma iç acıtan tabloyu gözler önüne serdi. Araştırma sonuçları fiziksel şiddetle mücadelede kalıcı çözümün öncelikle kadın eğitimden başladığını ortaya koydu. Kadın gözüyle dayağı mazur gösteren nedenlerin başında "çocukların ihmal edilmesi, yemeğin yanması, eşten habersiz dışarı çıkılması, eşiyle birlikte olmama, eşe karşılık verilmesi" geliyor.



BİRİNCİ SIRADA GELİYOR



Kadınların yüzde 9'u bu nedenlerden en az birinin olduğu durumlarda erkeklerin eşlerine fiziksel şiddet uygulamasını doğru buluyor: Çocuklarının bakımını ihmal ederse, kadın yemeği yakarsa, eşine karşılık verirse, eşinden habersiz dışarı çıkarsa veya eşiyle birlikte olmayı reddederse. Araştırmaya göre, kadınların çocukları ihmal ettiği (yüzde 6) ve eşlerine karşılık verdiği (yüzde 4) durumlar için kadınlar erkek tarafından kadına uygulanan fiziksel şiddeti doğru bulmaya daha çok eğimli oldukları görülüyor. Çok az da olsa (Yüzde 1) kadınların yemeği yaktığı durumlarda fiziksel şiddeti doğru bulduğunu belirtiyor.

HAZAL ATEŞ