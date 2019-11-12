CHP mahallesi sınıfta kaldı

CHP’nin hafta sonu gerçekleştirdiği mahalle delege seçimlerinden ilginç sonuçlar çıktı. Manisa’da Meclis’in müzmin muhalifi ve partinin Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kendi mahallesinden bile delege seçilemedi. İzmir'de Gaziemir'de ise Belediye Başkanı Halil Arda'ya operasyon yapıldı. İlçe yönetimi seçim saatini Arda'nın yurtdışı programı nedeniyle uçakta olması gereken saate koyarak Başkan'ın oyunu kullanmasına engel oldu

CHP'de İzmir ve Manisa'da hafta sonu yapılan delege seçimlerine kavgalar, skandallar ve ayak oyunları damga vurdu. Meclis'te hükümeti eleştirmek için yaptığı ateşli konuşmalarla tanınan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in milletvekilliği yaptığı Manisa'da kendi ikamet ettiği mahallede delege bile seçilememesi sürece damgasını vuran bir diğer olay oldu.



ÖZGÜR ÖZEL'E BÜYÜK ŞOK



Özgür Özel, Manisa Güzelyurt Mahallesi'ndeki delege seçiminde ilçe başkan adayı olacağı belirtilen Devrim Bali'nin hazırladığı mavi listede ilk sırada yer aldı. Ancak Meclis'in müzmin muhalifi Özel, kendi mahallesinden bile seçilemedi. Bu mahallede Özel'in ters düştüğü İl Başkanı Semih Balaban'ın desteklediği beyaz liste kazandı. Özgür Özel'in, Devrim Bali'yi desteklediği mavi liste 102 oy alırken, Balaban ve ekibinin listesi 124 oy aldı. 2009 ve 2014'te aday olduğu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de hezimete uğrayan Özel, delege bile seçilemeyince durumu yine iktidarı eleştirerek geçiştirmeye çalıştı. Bu durum, "CHP üyesi Özgür Özel'e ders verdi" şeklinde yorumlandı.



BAŞKAN ARDA'YA OPERASYON



İzmir Gaziemir'de ise önceki gün Atıf Bey ve Belediye Başkanı Halil Arda'nın oturduğu Yeşil Mahalle'de seçim yapıldı. Atıf Bey'de oy kullanma işlemi 14.00- 17.00 saatleri arasında, Yeşil Mahallesi'nde ise 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Halil Arda'nın mahallesi Yeşil'de belirlenen oy kullanma saati kriz yarattı. İddiaya göre, ilçe başkanlığı bu mahalledeki delege seçim saatini sırf oy kullanamaması için Arda'nın daha önceden belirlenen programı çerçevesinde Almanya'ya uçmasının ardından yaptırdı. Bu nedenle Arda oy kullanamadı. Bu duruma partililer tepki gösterdi.

AİLE BOYU LİSTEDEYİZ



İzmir Karabağlar Sevgi Mahallesi'nde de tek listeli seçim yapıldı. 5 delegenin belirlendiği seçimlerde aynı aileden Pervin Özmen, Nevvaf Özmen, Murat Özmen, Zübeyir Özmen ve Hüseyin Özmen ilçe kongre delegesi seçildi.



VEKİLDEN MEYHANEDE KUTLAMAYA TEPKİ



Bornova Kazım Dirik Mahallesi'ndeki seçimde Bornova İlçe Başkanı Asım Güven'in delege seçilememesi dikkat çekti. Bu arada bu mahallede oturan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yaptığı çıkış dikkat çekti. Mahallesinde seçimi kazanan bazı isimlerin akşam meyhanede kutlama yapmasına tepki gösteren Sertel, "Orada partiye değer vermiş insanlar var. Kazananlarda da kaybedenlerde de var. Hangi zaferi kazanıyorsunuz? Rakibini mi yendin? Kendi partini yendin. Sonra meyhaneye gidip kutlama yapıyorlar. Böyle bir şey yok! Dün akşam bir meyhanenin önünden geçtim, 'Kutlama için mi geldin?' dediler. 'Yok kutlamaya gelmedim' dedim. Önünden geçiyordum" ifadelerini kullandı.

NERMİN UÇTU / METİN BURMALI