Çiğli delegesinden Atatürk’lü tepki

CHP'nin İzmir Çiğli'deki mahalle delege seçimleri gergin geçti. Çiğli’deki mahalle delege seçimlerinin 10 Kasım’da yapılmasına tepki gösteren bazı delegeler zarflara liste yerine Atatürk kartpostalı koydu.

CHP'nin İzmir Çiğli'deki mahalle delege seçimleri gergin geçti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne rağmen 26 mahallenin 20'sinde gerçekleştirilen seçimlerde Ataşehir Mahallesi'nde oy kullanacak bazı parti üyeleri seçimlere tepki için zarfların içine Atatürk posteri koydu. Çiğli Atatürk Spor Salonu'nda yapılan seçimde partinin tanınmış siyasetçilerinden Semra Aksu ile Metin Solak'ın yer aldığı kırmızı liste ile Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ile Ali Gül gibi isimlerin bulunduğu beyaz listenin yarıştı.

5 ZARFTAN ÇIKTI

Oyların 350'sini alan beyaz liste seçimin galibi olurken, geçersiz 17 oydan 5'inden Atatürk kartpostalı çıktı. Zarflara liste yerine Atatürk kartpostalının konulması seçimlerin 10 Kasım'a rağmen yapılmasına tepki olarak yorumlandı. Tepkileri değerlendiren İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner, "Belki seçimin 10 Kasım'da olmasından dolayı seçmen tepki göstermiş olabilir ya da Atatürk'ü çok sevdiğinden dolayı böyle bir tercih yapmış olabilirler. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım" diye konuştu.

METİN BURMALI