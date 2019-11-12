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'ten 600 yeni hizmet!

e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!

12.11.2019, 09:44

Milyonlarca vatandaşın kamu kurum ve kuruluşları hizmetinden kolaylıkla faydalanmasını sağlayan 'te 600 yeni yeni hizmet devreye giriyor. İşte o yenilikler.

e-Devlet üzerinden halen 5 bin 200 hizmet sağlanıyor. 2020'de bu sayının 5 bin 800'e yükselmesi planlanıyor. E- Devlet kullanıcıların memnuniyet oranı ise yüzde 99 olarak belirlendi. Yine e- Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği de artırılacak. E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi kapsamında uygulamaya alınan modüllerin e-Devlet Kapısından sunumu sağlanacak.

KAMUYA SOSYAL MEDYA REHBERİ
Verilen hizmet ve kullanıcı sayısı artarken kamunun verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini arttırmak için e-Devlet hizmetlerinin sunumunda yeni teknoloji ve yönelimlerden de yararlanılacak. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çalıştay düzenlenecek.

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