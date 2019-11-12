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vefat etti

Eski Bakan Mümtaz Soysal vefat etti
Giriş Tarihi: 12.11.2019

Anayasa hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu.

Anayasa hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. 40 yaşında vefat eden yazar eşi Sevgi Soysal'dan iki çocuğu bulunan Soysal, 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verilecek.

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