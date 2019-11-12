Eski Bakan Mümtaz Soysal vefat etti

Anayasa hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu.

Anayasa hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. 40 yaşında vefat eden yazar eşi Sevgi Soysal'dan iki çocuğu bulunan Soysal, 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verilecek.