Fırsatçı avukatlar vurgun yapıyor

İzmir’deki bazı giyim ve çeyiz mağazaları, kendi belirledikleri faiz oranları ile borçlarını ödeyemeyen müşterilerine haciz uyguluyor. Bazı avukatlar da bu dosyaları alabilmek için mağaza sahiplerine 1 milyon lira ve lüks otomobil promosyonu bile teklif ediyor

İzmirli avukat Hayrullah Çuhadaroğlu, kentin birçok noktasındaki giyim ve çeyiz mağazalarından alışveriş yapan ve sonrasında borç ödenmeyince kendi belirledikleri oranlarda yüksek faiz uygulayan bazı mağaza ve avukatlara savaş açtı.



DERNEK KURACAKLAR



Durumun Türkiye genelinde böyle olduğunu ve sadece İzmir'de 225 kişinin 1-2 taksiti ödeyemediği için yüksek faiz mağduru olduğunu belirten Çuhadaroğlu, bu mağazalardan mağdur olan kişilerin sayısının 300 binin üzerinde olduğunu ve "Faiz Mağdurları Derneği" kuracaklarını açıkladı. Mağazalardan alışveriş yapanlara uygulanan tüketici faizlerinin yüzde 9 ile 13.5 oranını geçmemesi gerektiğini belirten Çuhadaroğlu, fırsatçılık yaparak yüzde 80-90 hatta 100 ile 110 bile uyguladıklarını belirtti. İki yıldır bu faiz savaşına hazırlandığını belirten avukat Çuhadaroğlu, bazı meslektaşlarının bu dosyaları alabilmek için mağaza sahiplerine 1 milyon lira nakit para ve lüks otomobil promosyonu bile teklif ettiklerini açıkladı.



BUNUN ADI SOYGUNDUR



Çuhadaroğlu, "100 liralık ödenmeyen borç 800-900 lira, avukat masraflarıyla bin 100, bin 200 lira oluyor. Kendisine haciz gönderileceğini öğrenen ve hukukçu desteği almayan vatandaş korkup bu parayı ödüyor. Bu mağazalar, faiz oranlarını manuel hesaplayıp tüketiciye gönderiyor. Bunun adı soygun" dedi.



ASLA PEŞİNİ BIRAKMAM



Mağdur sayısının sadece İzmir'de 300 bin civarında belki de daha fazla olduğunu belirten Çuhadaroğlu, "Bu kişiler şu an da faiz mağduru adı altında dernek kurma aşamasında. Ben de bu kişilere sonuna kadar destek veriyorum. Bu haksız faiz oyununun peşindeyim, sonuna kadar takipçisi olacağım, asla peşini bırakmam" dedi.

FATİH ŞENDİL