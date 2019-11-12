İngiliz ajan istihbarat savaşları kurbanı mı?

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Lemesurier, İstanbul Beyoğlu’nda ölü bulundu. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, olayın istihbarat servisleri arasında yaşanan bir iç hesaplaşmadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi

İstanbul Beyoğlu'nda eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier evinin yakınında ölü bulundu. İstanbul Valiliği, eski İngiliz ajanının ölümü ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak elde edilen ilk bilgilere göre olayın istihbarat servisleri arasında yaşanan bir iç hesaplaşmadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.



EL VE AYAKLARINDA KIRIKLAR VAR



Bu arada isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise, Ortadoğu'da son dönemde ABD ile İngiliz istihbaratının çıkar çatışması yaşadığına dikkat çekerek, "Bu olay İngiliz ve ABD çıkarlarından dolayı bir iç hesaplaşma da olabilir, Rus ve İran istihbaratı ile İngiliz istihbaratının bir hesaplaşması da olabilir. Bunun normal bir ölüm olayı olması mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu. Olay dün sabah saat 05.30'da Karaköy Kılıç Ali Paşa Camisi yanında meydana geldi. Görevliler caminin yan tarafında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayakların da ise kırıklar olan kimliği belirsiz kişinin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişinin eski bir İngiliz ajanı olduğu ortaya çıktı.



GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI



Suriye'de Beyaz Baretliler olarak bilinen gruba desteği ile tanınan 48 yaşındaki eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümünün polis kayıtlarına 'Yüksekten düşme' olarak geçtiği öğrenildi. İstanbul Valiliği, eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümü ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Elde edilen ilk bilgilere göre istihbarat servisleri arasında bir iç hesaplaşma olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise, Amerika ile İngiltere'nin çıkarlarının son dönemde birbirleri ile çakıştığına dikkak çekti.



'YATMADAN ÖNCE UYKU İLACI ALDIK'



Ölen eski İngiliz ajanının eşi, polisteki ifadesinde 4 yıldır İstanbul Büyükada'da yaşadıklarını, eşinin ölü bulunduğu sokakta ise ofisinin yer aldığını vurguladı. Bir eğitim kurumu sahibi olan eşinin iş yoğunluğu nedeni ile bir süredir strese bağlı nedenlerle uyku ilacı kullandığını da öne süren eşi Le Mesurier, ev ve ofis olarak yaşadıkları yerde yatmadan önce uyku ilacı aldıklarını, sabaha karşı kapının çalması ile birlikte uyandığını ve eşinin cansız bedeni ile karşılaştığını söylediği kaydedildi.