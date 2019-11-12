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'de 'li Belediye Başkanı işçileri isyan ettirdi! Belediye binası önünde eylem yaptılar

İzmir'de CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda işçileri isyan ettirdi! Belediye binası önünde eylem yaptılar

12.11.2019, 13:48

'in Belediyesi'nde örgütlü Belediye-İş 4 No'lu Şube'nin üyesi olan, şoför Zafer Calpbinici'nin yıllık izindeyken, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı ileri sürüldü. Aynı sendikanın yaklaşık 30 üyesi, Arda Meydanı'nda basın açıklamasının ardından belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

Belediye Başkanı 'li 'nın, göreve geldiği günden bu yana sendikalarında örgütlü 16 kişiyi işten çıkardığı, son olarak da belediyede şoför olarak çalışan Zafer Calpbinici'nin yıllık izindeyken, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddia edildi.

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