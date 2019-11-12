Türkiye dediğini yaptı

Türkiye'nin yakaladığı DEAŞ’LI yabancı teröristler, ülkelerine gönderilmeye başlandı. ABD, Danimarka ve Alman vatandaşı üç yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere yabancı teröristlerin iadelerine başlandı. Bu kapsamda dün Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD, Danimarka ve Almanya vatandaşı toplam üç yabancı terörist, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 yabancı teröristin de seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler.



TAMPON BÖLGEDE MAHSUR KALDI



Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı ABD vatandaşı DEAŞ'lı bir terörist, dün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.



HOLLANDA'DAN DEAŞ KARARI



Hollanda'nın Lahey kentinde bir mahkeme, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katılan Hollanda vatandaşı kadın ve çocuklarının ülkeye iadesinin kabul edilmesine hükmetti. Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki DEAŞ'lı teröristler hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli sığınmacı akını hem de terör örgütü DEAŞ konusunda çok fazla sıkıntı çektiğini söylemişti.