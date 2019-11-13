Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin "Bölgesel ve küresel gelişmelerin sarpa sarıp ülkemizin etrafındaki sinsi kuşatma serpilip sertleşmişken Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı tarihi görüşme daha anlamlı, daha önemli bir hale gelmiştir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın kritik ABd ziyaretiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Türk milleti tamamıyla Cumhurbaşkanımızın yanındadır." dedi. "BOYUN EĞDİREMEYECEKTİR"

Devlet Bahçeli ayrıca, "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir." ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE'YE HAKSIZLIKTIR"

Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak da ''Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye'ye haksızlıktır'' ifadelerini kullandı.