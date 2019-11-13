Başkan Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay!

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası gözlerden kaçmadı.