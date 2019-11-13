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Başkan Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay!

Başkan Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay!

13.11.2019, 22:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,22:44

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmede, tarafından hazırlanan “’nin terörle mücadelesi” dosyası gözlerden kaçmadı.

Masada yer alan dosyada Türkiye'nin kararlılık ve azimle sürdürdüğü terörle mücadelesi anlatılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyasının masada yer alması, Görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinin önemli bir yer tutacağına ışık tutuyor.

İşte o kare;

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