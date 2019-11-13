Başkan Erdoğan ve Trump'tan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız
Şu an 2 bin 200 DEAŞ'lı elimizde tutuklu ya da mahkum
Suriye için önemli bir fırsat yakaladık
ABD ile olan mutabakata bağlılığımızı sürdürüyoruz
Temsilciler Meclisi'ndeki karar milletimizi incitti
Türkiye ve ABD DEAŞ'a karşı birlikte çalışabilir
Türkiye ABD'nin en güvenilir müttefikidir
Suriye'de krize çözüm için ABD ile anlaşmamıza bağlıyız.
DEAŞ ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
Suriye'de 3 milyon insana düzenli yardım gönderiyoruz
Suriye'deki bu sorun böyle devam edemez
PKK/YPG kamplarından kaçan 287 kişiyi yakaladık
İlk güvenli bölgeye 1 milyon insan yerleştirilebilir
FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN AÇIKLAMALARI
Ekonoomik ilişkilerimizin büyük bir potensiyeli var.
Suriye'deki durumu gözden geçirdik
İstikrarlı ve barışçıl bir Orta Doğu hedefliyoruz
ABD ve Türkiye güvenlik konularında birlikte çalışıyor
Türkiye NATO'ya karşı yükümlülüklerini yerine getiriyor, çok değerli katkılarda bulundu
Başkan Erdoğan'a hayranlık duyuyorum
Bağdadi konusunda Türkiye çok yardımcı oldu
S-400'leri konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin S-400 alımı bize ciddi zoruluklar çıkarıyor. TÜrkiye F-35 için çok önemli parçalar üretiyor.
Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticareti hedefliyoruz
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