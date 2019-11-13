Hem suçlu hem güçlü

İzmir'de hafta sonu kavgaların yaşandığı CHP Karşıyaka örgütünde sular durulmuyor. Karşıyaka’da partililere saldırıp küfür eden CHP’li Koçak, darp edildiğini iddia edip suç duyurusunda bulundu

İzmir'de hafta sonu kavgaların yaşandığı CHP Karşıyaka örgütünde sular durulmuyor. Delege seçimleri sırasında partililere saldırıp küfür ettiği anların görüntüleri ortaya çıkan Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Sedat Koçak, hakkındaki suçlamalara yaptığı yazılı açıklama ile cevap verirken, asıl kendisinin darp edildiğini ve hastaneden rapor alarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. En sert tartışmaların yaşandığı 9 Kasım'daki seçime Mavi-Beyaz çekişmesi damga vurmuş, Alaybey'de başlayan İmbatlı'da devam eden kavgalar Bahariye Mahallesi'ne de sıçramıştı. Bahariye'de seçim iptal edilirken, kavganın odağındaki iki isimden il yöneticisi Sedredil Coşkuner ve iki kadın partili darp edildiklerini ileri sürdü ve rapor alarak savcılığa şuç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Hakkında ortaya atılan iddialar üzerine sessizliğini bozan İlçe Başkan Yardımcısı Sedat Koçak, "Partime zarar gelmesin diye sustum ancak gerçek dışı açıklamalarla partim daha çok zarar görüyor" diyerek darp raporuyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Koçak, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Sedredil Coşkuner Bahariye'deki seçimlerde özellikle şahsıma dönük "hırsız Alaybey'de oylarımı çaldın" diye küfür ve tehdit edip üzerime saldırdı. Bu olay kahvede bulunan yüzlerce partili önünde oldu. Bu çirkin saldırıyı şahsıma yapanlar hakkında aldığım darp raporu ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum."